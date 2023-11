A Biella tre nuove Panchine Rosse: l’inaugurazione e la Marcia per le vittime di violenza, FOTO e VIDEO

Oggi venerdì 24 novembre, a Biella si è svolta la Marcia Panchine Rosse per le vie di Biella. I ragazzi delle scuole e i rappresentanti delle istituzioni hanno celebrato il rifiuto delle tragedie che si susseguono in questi giorni, per manifestare contro la violenza di genere. In apertura la performance di Opificiodellarte e il contributo delle associazioni territoriali.

L’inaugurazione, a ridosso del 25 novembre, Giornata Nazionale contro la violenza sulle Donne, si è tenuta di fronte al Palazzo della Provincia, dove è stata installata la prima panchina, per proseguire verso Fondo Edo Tempia e il Tribunale di Biella.

“Ringrazio i ragazzi per il costante impegno che da anni dedicano alla nostra causa - esordisce Gabriella Bessone, Assessore alle Pari Opportunità - Un giorno saranno loro ad insegnare alle generazioni future gli affetti ed il rispetto. Nel corso del tempo abbiamo diffuso le panchine sul territorio biellese e continueremo a farlo”.

Alla manifestazione anche Chiara Caucino, Assessore regionale alle Pari Opportunità: “Questo rappresenta un momento importante per ricordare i tragici avvenimenti di violenza sulle donne. La Regione Piemonte ha tessuto un’importante rete di aiuto e sostegno, supportando oltre 3mila donne, 1370 minori e ricevendo quasi 12mila contatti. Dobbiamo lavorare tutti insieme per avviare una più efficace educazione affettiva: genitori, scuola e istituzioni devono ‘firmare’ un patto solidale affinché i sentimenti vengano insegnati in modo sano; oggi in Piemonte sono presenti 53 centri dedicati”.

Il Presidente della Provincia, Emanuele Ramella Pralungo, propone un minuto di applausi: “Solitamente si fa un minuto di silenzio per permettere a ciascuno di elaborare la tragedia e riflettere. Oggi però, ciò che dovremmo fare è alzare la voce: la necessità di lanciare messaggi forti, indica che siamo ancora indietro, perciò occorre spingere sull'acceleratore e cambiare le cose.”

Durante la mattinata i ragazzi delle scuole e in particolare del Liceo Artistico G. & Q. Sella, parte attiva della progettualità, hanno spezzato una lancia a favore delle donne, per poi dirigersi alla panchina successiva.