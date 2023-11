Tessile & Moda, il progetto Transitions di Po.in.tex fa tappa a Borås in Svezia

Si è svolto, nei giorni a Borås in Svezia, il Mid-Term Meeting del progetto TRANSITIONS a cui ha partecipato Po.in.tex, Polo di Innovazione Tessile gestito da Città Studi Biella, l’Higher Training Center focalizzato sullo sviluppo del Territorio.

Il meeting ha visto coinvolti tutti i partner di progetto a confrontarsi sul lavoro svolto nei mesi precedenti e a tracciare le basi per gli step futuri. Inoltre l’incontro è stato utile per conoscere realtà strettamente legate alla mission del progetto, come le aziende Gina Tricot AB e Eton Shirts, esempi concreti di sostenibilità ed economia circolare. Interessante è stata anche la visita al Science Park di Borås che ha permesso ai presenti di conoscere la complessa e stimolante realtà del centro svedese, modello ideale di cooperazione sinergica tra ricerca universitaria e mondo dell’impresa. Lo Science Park di Borås lavora per uno sviluppo sociale positivo attraverso l'economia circolare, con ricadute e benefici per l’intera comunità. Fortemente improntato su tematiche legate a moda e design, infatti, il Centro è finanziato dalla Città di Borås e dal Governo svedese e ha un modello di business assolutamente innovativo.

Durante il Mid-Term Meeting si sono definite anche le prossime azioni che saranno sviluppate dai partner del progetto, focalizzandosi sull’attivazione ad inizio 2024, dei Transitions Labs: corsi pilota incentrati su 4 pilastri (Business, Engagement, Digitalization, Sustainability). I Transition Labs sono moduli formativi che saranno erogati a studenti, a professionisti e al personale delle imprese, in Italia, Spagna, Svezia e Paesi Bassi.

“L’incontro - sostiene Paola Fontana Responsabile Divisione Servizi Ricerca e Sviluppo di Città Studi Biella che ha partecipato al Mid-Term Meeting - è stato molto produttivo perché ha permesso di rafforzare maggiormente il rapporto trai i partner e delineare le prossime fasi di sviluppo del progetto. Una menzione a parte va fatta al Science Park di Borås che, grazie ad una strumentazione all’avanguardia, all’impiego di tecnici di prim’ordine e ad una visione innovativa del settore, rappresenta un modello estremamente interessante anche per le imprese italiane.

Il progetto TRANSITIONS progetta e sostiene la formazione innovativa, al fine di cambiare il sistema di produzione nel settore Tessile & Moda. TRANSITIONS ha lo scopo di limitare il gap fra progettazione, moda e imprenditorialità, con un focus particolare sui processi circolari e sulla sostenibilità attraverso programmi di formazione-basati sull’Industria 4.0 e sull’Economia Circolare.

Il progetto, che terminerà nel 2025, si rivolge sia della formazione professionale che a quella universitaria con tipologie di corsi differenti a seconda delle esigenze.

Le persone interessate a partecipare ai corsi possono contattare direttamente il cluster di Città Studi inviando una mail a: polo.tessile@cittastudi.org

Il progetto TRANSITIONS riunisce 9 partner europei tra cui Città Studi Biella con Po.in.tex. Include Cluster di PMI, Centri di Ricerca, Enti per la formazione professionale, Enti per l’istruzione universitaria, P.A. e organizzazioni private di giovani designers. Gli altri partner sono: ELISAVA – Fundacio Privada Elisava Escola Universitaria (Spagna) – coordinatore del progetto; NTT – Next Technology Tecnotessile (Italia); MODACC – Catalan Fashion Cluster (Spagna); IACC – Institut d’arquitectura avancada de Catalunya (Spagna); NEW ORDER OF FASHION (Olanda); AUAS – Amsterdam University of Applied Sciences (Olanda); BORAS KOMMUN (Svezia); PROTEKO BORAS FOR TEKOINDUSTRIN (Svezia).