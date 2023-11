A Cossato Maddalena Vaglio Tanet ospite di "Meet the writer"

La Biblioteca del Liceo Cossatese e Vallestrona riproporrà anche quest'anno gli incontri con gli autori del ciclo "Meet the writer", realizzati in collaborazione con la Biblioteca civica di Cossato, l'Informagiovani e l'Assessorato alla cultura e grazie al contributo della Fondazione CR Biella.

L'incontro è aperto a tutta la popolazione e si svolgerà sabato 2 dicembre dalle ore 16 alle 18 presso la Sala Eventi "G. Pizzaguerra" in via Ranzoni a Cossato.

La professione di Vaglio Tanet - scout letteraria - sarà lo spunto per dialogare anche rispetto alla professione dello scrittore così come il tema del libro (ispirato a fatti reali dei quali molti lettori si ricorderanno) consentirà di trattare tematiche delicate ma importantissime.

In sala sarà possibile acquistare il libro e farlo autografare dall'autrice, che si fermerà per alcune domande e il firmacopie.

Per partecipare all'evento - gratuito - è gradita la prenotazione attraverso il modulo su www.eventbrite.it al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-meet-the-writer-763534421007?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl

Tra le iniziative che la Biblioteca del Liceo farà partire prima delle vacanze di Natale fondamentale quella legata alla donazione dei libri da parte di privati e famiglie. "Donatori di libri, donatori di sogni" questo il titolo. Chi volesse donare un libro, nuovo o usato purché in ottimo stato, può farlo consegnandolo (magari con una dedica per i nostri ragazzi) direttamente a scuola o facendolo pervenire tramite gli studenti o il personale. Questo consentirà di ampliare durante tutto l'anno la dotazione per il prestito e rinnovare i volumi più usurati.