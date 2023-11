A Valdengo rimorchio con targa straniera abbandonato nella stazione di servizio da giorni

Intervento dei Carabinieri nella giornata di ieri giovedì 23 novembre a Valdengo, in seguito alla segnalazione della presenza di un rimorchio, con targa straniera, che da qualche giorno si trova parcheggiato presso una stazione di servizio, tra l'autolavaggio e il distributore di gettoni.

A Chiamare il 112 è stata la titolare della Stazione di servizio di via Quintino Sella. Il rimorchio è stato spostato in modo da non creare intralcio, e Carabinieri e Polizia locale disporranno gli accertamenti necessari per arrivare a rimuovere il mezzo in quando si trova in area di divieto di sosta.