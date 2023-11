A Chiavazza in arrivo fototrappole e il Carabiniere di Quartiere

La volontà è quella di migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini. Ed è per questo che si è definita un’apposita strategia in chiave di prevenzione del degrado ieri 22 novembre durante una riunione in Prefettura, focalizzando in particolar modo l'attenzione nel quartiere di Chiavazza.

Nel dettaglio, sul versante del controllo del territorio saranno intensificati i servizi di vigilanza mediante l’impiego, da parte dell’Arma dei Carabinieri, della figura del Carabiniere di quartiere, nonché attraverso lo svolgimento di attività di prevenzione generale ad opera del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato.

Il Comune di Biella si è impegnato da parte sua a rimuovere i rifiuti urbani non differenziati ed abbandonati nelle aree retrostanti gli immobili di edilizia residenziale pubblica, ed ha assicurato che, presto a Chiavazza verrà installato un sistema di fototrappole e che particolare attenzione sarà riservata alla cura e manutenzione del verde urbano.

L’Assessore regionale alle Politiche Sociali Chiara Caucino, ha assicurato che la Regione dispone di adeguate risorse finanziarie che saranno presto impiegate per interventi migliorativi e di ampliamento dell’offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Verranno altresì valutate soluzioni, quali impianti di videosorveglianza, che consentano di monitorare detti immobili anche al fine di prevenire il perpetrarsi di atti vandalici.

Il Prefetto, in sintonia con l’Assessore Caucino, ha sottolineato l’importante valenza di un approccio strutturato e sinergico al tema in esame posto che i fenomeni della marginalità e del disagio sociale sono strettamente legati alla sicurezza dei cittadini, che è obiettivo primario e trasversale delle Istituzioni competenti.

In seno al Comitato erano presenti il Questore, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza ed il Vicesindaco del Comune di Biella.