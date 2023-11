“Una comunità che aiuta”, da Zumaglia un contributo per l’acquisto di un’ambulanza

“Una comunità che aiuta” è il tiolo dell’evento che si terrà il 3 dicembre a Zumaglia per festeggiare il gesto di Renzo, marito dell'ex Sindaco Elvezia Delvento, che ha fatto una donazione generosa finalizzata all’acquisto dell’ambulanza.

“Non capita tutti i giorni – dice Fausta Gallo, Presidente dell’Associazione “Zumaglia Pensieri Circolari APS AUSER ETS” - che un privato cittadino possa donare un contributo “molto generoso” finalizzato all’acquisto di un’ambulanza. L’ambulanza è un mezzo per tutta la comunità, un mezzo di ultima generazione dotata di una tecnologia che là renderà un mezzo di trasporto medicalizzato per la nostra CRI di Biella. Elvezia, della quale ho rivestito il ruolo di sua Vice Sindaco, all’inizio della sua malattia mi aveva manifestato la sua volontà. Poi la malattia, con il suo progredire, non ci ha permesso di approfondire. Solo dopo il doloroso periodo, mi sono confrontata con il marito Renzo e da lì si è messa in moto l’iniziativa. Per me, per la comunità la parola d’ordine dev’essere… felicità!”.

Questo il programma della giornata organizzata da Amministrazione Comunale di Zumaglia e CRI Biella hanno. Alle 14:30 ritrovo a Villa Virginia. Alle 15 la benedizione dell’ambulanza da parte di Don Giuseppe Fabbri, seguita dai saluti istituzionali e la lettura di un racconto scritto da Guido Dandrea.