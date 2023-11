Storie di Piazza continua a girare: la proiezione dei cortometraggi.

Giovedì 30 novembre, alle ore 18, nella Sala Convegni della Fondazione CRB, in via Garibaldi 17 a Biella, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della terza edizione dei cortometraggi realizzati per Contiamo su di noi – H2O, educazione all'immagine e promozione del territorio del progetto di Storie di Piazza aps, che ha il sostegno di Fondazione CRB, Fondazione CRT, Fondazione Marco Falco, Comune di Castelletto Cervo e Comune di Brusnengo.

Saranno proiettati i cortometraggi e i video realizzati con i ragazzi nei paesi di Castelletto Cervo, Bioglio e Brusnengo, il mini-documentario “La grande ammucc(hi)ata” girato alla Trappa di Sordevolo, e due “pillole” della serie “Biella è possibile” ambientate rispettivamente a Miagliano e a Bagneri.

Contiamo su di noi – H2O è un progetto di Manuela Tamietti e Maurizio Pellegrini per Storie di Piazza aps destinato agli adolescenti e volto a far riscoprire nei ragazzi un senso di appartenenza alla comunità, promuovendo la conoscenza del territorio in cui vivono e della sua storia, con l’obiettivo di valorizzare gli spazi e i patrimoni culturali locali attraverso la realizzazione di audiovisivi.

Il progetto, svoltosi tra giugno e novembre 2023, ha interessato i comuni di Castelletto Cervo, Bioglio, Brusnengo, Miagliano, Sordevolo e Muzzano (Bagneri).

Sono stati coinvolti complessivamente 40 ragazzi e 20 persone tra volontari e professionisti.

Si sono svolti con i ragazzi 6 laboratori gratuiti di teatro, recitazione cinematografica, filmaking e scrittura per il cinema.

I ragazzi sono stati coinvolti in varie fasi della realizzazione dei filmati: definizione dei copioni, scrittura, recitazione, foto di scena, composizione di colonne sonore, montaggio.

Di seguito i video realizzati:

Un posto dove non sei mai stata (Castelletto Cervo)

La villa della carta colorata (Bioglio)

Un paese dove tornare (Brusnengo)

La grande ammucc(hi)ata (Trappa di Sordevolo)

Biella è possibile:

· Bagneri è magica

· Siamo fatti d'acqua

Contiamo su di noi - H2O è stato realizzato:

con il sostegno di: Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione CRT, Fondazione Marco Falco, Comune di Castelletto Cervo, Comune di Brusnengo.

con il patrocinio di: Biella Città Creativa UNESCO, ATL Terre Alto Piemonte, Provincia di Biella, Città di Biella.

collaborazione di: Rete Museale Biellese, Ecomuseo Valle Elvo e Serra, Associazione della Trappa, Amici di Bagneri, Comune di Bioglio, Comune di Miagliano, Amici della Lana, Consorzio Sociale Filo da Tessere, Sonoria – Istituto Civico Musicale di Cossato.