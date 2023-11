Fondazione BRC, Bando Cultura+: domande dal 27 novembre

Riaprirà il 27 novembre il Bando “Cultura+” – 1° scadenza per il quale sarà possibile presentare domande fino al 16 febbraio 2024. Attivato nell’Area Arte e Cultura il bando sostiene le manifestazioni, le rassegne, le esposizioni e gli eventi che si svolgeranno sul territorio biellese;

la prima scadenza riguarda le iniziative che verranno avviate dal 01/04/2024 al 30/09/2024 e potranno presentare domanda:

• Enti pubblici

• Enti religiosi/ecclesiastici

• Associazioni, Fondazioni ed altri Enti senza scopo di lucro.

Ricordiamo che gli Enti potranno presentare una sola domanda di contributo nell’ambito delle due scadenze previste dal bando nel corso dell’anno, inoltre gli Enti che partecipano al bando devono avere sede nel territorio della Provincia di Biella o realizzare progetti nel territorio provinciale da almeno due anni.

Cultura+, che riscuote sempre grande successo, si propone di: promuovere azioni volte ad avvicinare all’arte ed alla cultura nelle diverse forme tutte le fasce di età; avvicinare e promuovere attività culturali anche in contesti differenti da quelli più tradizionali; promuovere, in particolare nelle nuove generazioni, l’educazione all’arte e alla cultura; promuovere l’offerta turistica del territorio attraverso la valorizzazione delle bellezze artistiche, culturali e ambientali; avviare buone pratiche con altri Enti e/o con Fondazioni di altri territori; sostenere percorsi volti all’innovazione culturale.

Grazie a “Cultura+” la Fondazione intende rafforzare l’offerta culturale del Biellese valorizzando eventi di qualità che incrementino il senso di partecipazione della cittadinanza alla vita culturale, favoriscano l’avvicinamento di fasce di pubblico diversificate e valorizzino il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio. Con particolare attenzione a: incrementare il senso di partecipazione e di aggregazione nelle comunità di cittadini, rafforzando il legame con il territorio e favorendo l’integrazione e l’inclusione sociale; favorire l’avvicinamento di nuove fasce di pubblico alle rappresentazioni dal vivo; contribuire alla diversificazione dei linguaggi artistico culturali mediante connessioni interdisciplinari; sperimentare nuove forme di coordinamento e organizzazione dell’iniziativa in condivisione ed in rete con altri soggetti ed in connessione con altre progettualità.

Il bando intende sostenere: allestimenti di mostre, esposizioni artistiche ed attività nel campo delle arti visive che non prevedano attività contestuale di compravendita di beni o di restauro di opere d’arte; eventi, rassegne, festival culturali in particolare nel campo letterario, musicale, teatrale, coreutico e cinematografico; premi e concorsi di elevato carattere culturale e artistico. Intende inoltre far riferimento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: Obiettivo 8 Lavoro dignitoso e crescita economica Obiettivo 11 Città e comunità sostenibili

Per informazioni generali sul contenuto e le linee guida per la presentazione delle domande è possibile consultare il sito internet della Fondazione o contattare direttamente gli uffici via mail all'indirizzo contributi@fondazionecrbiella.it ponendo come oggetto della mail “Cultura+”.

Il contributo massimo erogabile non potrà essere superiore ad € 10.000,00.