Club biellesi femminili in rete, un aiuto per l'assistenza domiciliare

E' stato destinato alla Fondazione Angelino, e in particolare al Progetto di Assistenza Domiciliare, il ricavato del service organizzato a metà ottobre dai principali club di servizio femminili del biellese ( Soroptimist Biella, Lions Biella Bugella Civitas e i club Innerwheel di Biella, Piazzo e Vallemosso) , con una conferenza e un apericena che si sono tenuti a Palazzo Gromo Losa.

L'incontro, il primo che vede "in rete" i club femminili biellesi con la speranza e la volontà che ne seguano presto altri, ha avuto come tema "Intelligenza artificiale e Metaverso" . I relatori della conferenza, la prof.ssa Debora Bazzano, Christian Clarizio, Mark Comerro e Francesco Spadafina, hanno offerto l'opportunità di addentrarsi meglio nelle varie sfaccettature di questo argomento, oggi di grande attualità sia dal punto di vista educativo che imprenditoriale, e con grandi prospettive in ogni ambito della nostra vita.

La Fondazione Angelino, in questo contesto, ha così potuto illustrare, attraverso la sua presidente Renata Zegna Schneider, gli obiettivi del Progetto sull'assistenza domiciliare, scelto come service dai club femminili "in rete".

"Siamo riusciti a creare una rete incredibile con medici di base, reparto di ematoncologia, centro trasfusionale e cure palliative che permetterà ad alcuni malati affetti da leucemie o linfomi di essere curati a casa con l'assistenza necessaria. Non solo, ma anche di essere monitorati continuativamente senza lasciare il proprio domicilio a tutto vantaggio della qualità della loro vita".