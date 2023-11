La Casa dell'acqua di Chiavazza resterà ancora in funzione per almeno altri sei anni

La casa dell'acqua di Biella Chiavazza non chiuderà. Lo scorso ottobre il Comune di Biella aveva pubblicato in bando per concedere in affitto l'immobile perchè era in scadenza il "vecchio" contratto. Il bando è stato chiuso, e ad aggiudicarsi la gestione per i prossimi sei anni sarà la stessa ditta che lo aveva in gestione in precedenza.

"Avevamo detto che avremmo fatto di tutto per non farla chiudere, che era un importante servizio per il quartiere, e abbiamo mantenuto la promessa", commenta con un pizzico si orgoglio l'assessore al Patrimonio Silvio Tosi. "Non è stato semplice perchè abbiamo rivisto il contratto perchè quello precedente non era più vantaggioso per chi erogava il servizio, e proprio grazie a questo, il vecchio gestore ha nuovamente accettato di proseguire con l'impegno. Quel che conta è che comunque la casetta dell'acqua non ha chiuso un solo giorno. E per tutto il lavoro che è stato fatto ringrazio gli uffici, perchè sono stati molto celeri nell'occuparsi di tutto il procedimento".

Il contratto di locazione cosa prevede? La decorrenza era dal 1° novembre, ha durata di 6 anni (con rinnovo automatico di altri 6), ed un canone annuo 2.500 euro +IVA. A carico dell’aggiudicatario del bando sono le necessarie autorizzazioni edilizie, ambientale, igienico-sanitaria, gli allacci alla rete di luce ed acqua, la manutenzione degli impianti, ed i controlli igienico-sanitaria.

