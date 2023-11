“Laboratorio delle parole e delle emozioni che diventano poesie”, un corso di Alessia Zuppichiatti in collaborazione con il Fondo Edo Tempia

“Laboratorio delle parole e delle emozioni che diventano poesie” è il nuovo corso che partirà a breve al Fondo Edo Tempia, nato da una collaborazione tra Alessia Zuppicchiatti, scrittrice Biellese e appunto il Fondo Edo Tempia di Biella con la Dottoressa Paola Minacapelli, Psicologa.

Gli incontri saranno il lunedì con cadenza quindicinale. Si parlerà e si scriverà di poesie.

"Sono onorata di partecipare alle attività proposte dal Fondo Edo Tempia con il nuovo catalogo di corsi e laboratori - dichiara Alessia Zuppichiatti - . Di anno in anno diventa sempre più ricca la sua offerta di terapie complementari. Curare la persona e non solo la malattia è il principio che ispira da sempre il lavoro dell’associazione che, per questo, investe tempo ed energie per proporre corsi e incontri, trovando il preziosissimo aiuto di chi mette a disposizione tempo e professionalità, a volte facendolo gratuitamente. Lavoreremo sul potere della nostra immaginazione che è infinito e potremo creare mondi o fare cose che possiamo avere o non avere visto prima, o aver compiuto o meno".