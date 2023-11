"Non nasconderti, esprimiti non avere paura"

Ciao a tutti, io sono Luca ho diciassette anni e credo fortemente nella difesa dei diritti sulle donne. Siamo in un periodo in cui le donne vengono maltrattate e poco difese; infatti in pochi stanno lottando per la parità dei sessi, per il semplice fatto che solo una piccola parte di noi ha voglia e coraggio di mettersi in gioco e di offrire la sua opinione, stando però chiusi nella propria bolla, andando però a sminuire e discriminare le donne.

Ci sono parecchie situazioni in cui la donna è considerata “inferiore” per colpa di certi stereotipi di discriminazione nei loro confronti. La massa si convince della loro debolezza senza ragionare, considerando la questione con superficialità e disinteresse reale; questo però comporta una disparità di genere e capita a volte, che vengano persino sottopagate nel mondo del lavoro.

Concludo dicendo "Esprimetevi, date la vostra opinione senza aver paura di essere attaccati, fatevi coraggio, parlate, non state chiusi nella vostra solitudine e pensate con la vostra testa”.