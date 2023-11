Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, le iniziative dell'ASL BI

Testimoniare con un impegno concreto la sensibilizzazione nei confronti delle donne vittime di violenza è l’obiettivo che l’Azienda Sanitaria Locale di Biella, in occasione della Giornata internazionale, intende perseguire condividendo queste tre iniziative:

- la campagna di informativa in collaborazione con Soroptimist di Biella;

- l’acquisizione di nuovi kit grazie ad una donazione di 2mila euro da parte del Caseificio Botalla, per l’accoglienza in ospedale delle donne che accedono in Pronto Soccorso a causa di una violenza e che vengono accolte per le cure nell’ambito di un percorso dedicato;

- un’ulteriore fornitura a supporto delle donne vittime di violenza ricoverate in ospedale è stata programmata per l’inizio del nuovo anno. La donazione rientra nell’ambito della collaborazione che negli anni si è consolidata tra ASL BI e Associazione Non sei Sola, insieme al Centro Anti Violenza e alle volontarie di Voci di Donne, Donne Nuove.

CAMPAGNA SOROPTIMIST BIELLA IN FARMACIA OSPEDALIERA

Presso la farmacia ospedaliera dell’ASL BI nei giorni scorsi sono stati consegnati dalla sezione di Biella del Soroptimist International Italia 300 sacchetti che riportano il numero di emergenza 1522 e l’invito “Non accettare nessuna forma di violenza” e che saranno utilizzati per la distribuzione dei farmaci ai pazienti nei prossimi giorni.

L’obiettivo è quello di diffondere la conoscenza del 1522 mettendo in condizione chiunque riconoscesse nella propria relazione questi segni di chiedere aiuto o anche solo un consiglio contattando gratuitamente, 24 ore su 24, il numero di telefono 152; servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Sul sito internet www.1522.eu è inoltre possibile chattare direttamente con una operatrice specializzata.

Insieme al sacchetto sarà consegnato un volantino della campagna di comunicazione Read The Signs, a cura della Federazione italiana Soroptimist International attiva in tutto il mondo. La Presidente della sezione biellese, Raffaella Miori, e la Program Director, Alessandra Bora, hanno effettuato la consegna ufficiale presso la Farmacia Ospedaliera dell’ASL di Biella anche di questi volantini che indicano quali sono i segni di una relazione tossica, quali gelosia, controllo, isolamento, critiche, manipolazione, accuse e collera e che saranno dati alle pazienti insieme alla consegna del sacchetto contenente i farmaci.

NUOVI KIT PER LE DONNE VITTIME DELLA VIOLENZA GRAZIE ALLA DONAZIONE DEL CASEIFICIO BOTALLA

Chi è vittima di violenza e si ritrova in Ospedale vive un momento di grande dolore e spesso si confronta con la solitudine e con l’assenza derivante dalla mancanza di indumenti e oggetti di prima necessità che possono contribuire ad alleviare il disagio della permanenza in ospedale.

L’acquisizione di nuovi kit per l’accoglienza in ospedale delle donne che accedono in Pronto Soccorso, a causa di una violenza, e che vengono accolte per le cure nell’ambito di un percorso dedicato, è avvenuta grazie ad una donazione di 2mila euro da parte del Caseificio Botalla.

Questa donazione ha permesso di rispondere ad un’esigenza concreta emersa in questi mesi, in cui era stata riscontrata la necessità di rifornire l’ospedale dei kit che contengono indumenti e prodotti per l’igiene personale a beneficio delle donne che entrano in questo percorso protetto.

RIASSORTIMENTO KIT IN DONO PER NATALE GRAZIE ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

L’inizio del nuovo anno diventerà l’occasione per un’ulteriore fornitura di 40 kit a supporto delle donne vittime di violenza in ospedale da parte dell’Associazione Non sei Sola, in collaborazione con Voci di Donne, Donne Nuove e il Centro Anti Violenza di Biella.

“L’ASL di Biella ringrazia il Club Soroptimist di Biella per aver coinvolto l’Azienda Sanitaria in questo progetto nazionale e il caseificio Botalla che con il proprio contributo ha consentito di supportare una necessità che si è manifestata nei mesi scorsi, garantendo l’acquisizione di nuovi kit e rispondendo così al fabbisogno necessario per l’accoglienza. – ha sottolineato il Direttore Generale ASL BI, Mario Sanò – Un ringraziamento va anche a tutte le volontarie dell’Associazione Non sei Sola, Voci di Donne, Donne Nuove unitamente alle volontarie e agli operatori attivi presso il l Centro Anti Violenza di Biella per la costante collaborazione e il servizio quanto mai fondamentale reso alla comunità”

“Queste iniziative sono una testimonianza concreta di sensibilità al tema da parte del territorio biellese. – ha così commentato Eva Anselmo, Direttore Sanitario ASL BI – Abbiamo voluto condividerle, oltre che come doveroso ringraziamento pubblico da parte dell’Azienda Sanitaria, anche come messaggio di speranza e fiducia rispetto alla possibilità reale di promuovere una cultura del rispetto e della parità a beneficio delle donne di oggi e dei giovani che saranno le donne e gli uomini del nostro domani”.