Gaglianico punta ai festeggiamenti eco-friendly: "Palloncini sì, ma solo a certe condizioni"

“Basta poco per essere più sostenibili”: il Comune di Gaglianico intende volgere lo sguardo alle dinamiche ambientali e dire no all’inquinamento causato da palloncini, nastri e coriandoli plastificati; pena la sanzione dai 25 ai 500 euro.

Per evitare la dispersione di materiale plastico durante i festeggiamenti, in questi giorni il Sindaco Paolo Maggia ha emanato l’ordinanza a favore del divieto di dispersione: “Dalle piccole attenzioni si possono raggiungere grandi risultati, in commercio è possibile trovare alternative biodegradabili per festeggiare in modo eco-friendly”. In particolare, nel documento "fermo restando il divieto di abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto così come stabilito dalla vigente normativa statale sopra menzionata, su tutte il territorio comunale, è vietato l'utilizzo di nastri colorati e palloncini in gomma o in materiale similare riempiti con gas più leggeri dell'aria, senza che essi siano muniti di un oggetto di peso sufficiente o di un dispositivo atto a contrastarne la capacità di sollevamento, al fine di evitare che disperdano nell' aria e ricadano sul suolo terrestre e nelle acque sotto forma di rifiuti".

Sul territorio, come sottolinea il Comune, sono presenti importanti aziende per la valorizzazione della plastica, dalla selezione al riciclo e la reintroduzione in commercio, sull’intero territorio della provincia di Biella: “Da tempo abbiamo avviato collaborazioni con le associazioni che si occupano della sensibilizzazione dei cittadini sulle dinamiche ambientali e intendiamo proseguire sulla linea green”.