Rally, Equipe Vitesse alla Ronde Valli Imperiesi: ben 44 km di tracciato

Nel weekend del 18/19 novembre si è svolta la 12a edizione della Ronde Valli Imperiesi, con un percorso che prevedeva 1 prova speciale da ripetere 4 volte, per un totale di circa 44 km cronometrati.

Equipe Vitesse era presente con l’ottima navigatrice Loretta Tedesco che coadiuvava Michela Bettassa sulla Peugeot 106 di classe N2, come sempre molto affollata, con ben 15 equipaggi al via. Sul primo passaggio di "Guardiabella", complice anche un Jolly che ha fatto alzare un po’ il piede nel tratto finale, ottengono l'11esimo tempo di classe, migliorando poi nel secondo e abbassandolo di 13 secondi. Purtroppo la gara giunge al termine a causa della terza prova sospesa, causando loro un tempo imposto e l’annullamento per l'enorme ritardo accumulato.

Nonostante tutto, ottengono un buon 78esimo posto assoluto, ottavo di classe e seconde del femminile su 6 classificate.