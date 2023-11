Golf Cavaglià, per il Club dei Giovani finale di stagione con Allianz e Sportivamente FOTO

Solidarietà, sport e food domenica al Golf Club Cavaglià con l’evento benefico lo “Swing Ama La Ricerca” by Forteto della Luja, gara a coppie (formula 4PM su 18 buche) che ha visto al via un’ottantina di partecipanti allietati da una degustazione di vini del Forteto. I più fortunati sono stati Diego Platini e Giorgio Andrigo che hanno vinto a sorteggio due profumatissimi e preziosi tartufi bianchi arrivati direttamente dalla tenuta dell'azienda agricola astigiana famosa per essere anche un Oasi WWF.

Parte del ricavato della manifestazione è andato a favore dell’Associazione Italiana per lo Studio delle Patologie Endocrino-Metaboliche Rare (AISPER) che promuove l'evento.Sul campo ha dominato la coppia Massimo Marè/Giancarlo Magnani primi nel lordo con 42 punti. Nel netto al 1° posto Stefano Viot-Fulvio Cerutti con 43, seguiti da Giancarlo Moscone/Bruno Carmagnola con 42 e Davide Baroni/Simona Rosazza Gianin con 41.

Prima coppia mista Pino Geta/Silvia Malinverni con 40. Sabato pomeriggio al Golf Club Cavaglià con la consueta gara amichevole finale si è chiusa la stagione 2023 del Club dei giovani. Ad accompagnare durante la giornata le giovani promesse del club erano presenti i rappresentanti di Allianz Bank che hanno coccolato i partecipanti con premi, gadget e foto personalizzate e regalato una prova golf gratuita per i neofiti. Prima della premiazione si è svolta una lotteria benefica il cui ricavato è andato a Sportivamente rappresentata dal Presidente Carlo Cremonte. Il corso, tenuto dai maestri Marco Hofer e Pino Monteleone, riprenderà nella prossima primavera. La stagione si avvia alla conclusione al Golf Club Cavaglià.

Domenica 26 novembre è prevista la seconda edizione del “Derby Juve Vs Toro by Golf Sì” (Stableford singola 18 buche 2 categorie) che sarà l’ultima prova valida per lo score d’oro. La gara è aperta a tutti (con premi per il lordo e i migliori di categoria) e valida per l’handicap. Mentre il risultato della sfida sul green tra tifosi granata e juventini sarà dato dalla somma dei migliori 11 score netti delle due squadre (dress code: maglia granata e bianconera). Previsti gadgets e premi speciali. Dopo la premiazione a seguire rinfresco.

Il programma gare proseguirà con la Louisiana di Dicembre (domenica 3), Louisiana Osteria Rabezzana (domenica 10) e la classica Louisiana degli Auguri (domenica 17).Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.