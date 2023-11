Basket femminile, la Bonprix BFB si aggiudica il derby con Vercelli

Mercoledì sera ai Salesiani di Biella è andato in scena l'attesissimo derby tra due squadre che cercavano di lasciare i bassifondi della classifica. Una partita sentita tra le due neopromosse quest'anno ma che nella passata stagione hanno dato vita ad un testa a testa durato tutto il campionato con arrivo a pari punti ma con le biellesi prime per differenza canestri negli scontri diretti. Anche questa prima sfida della stagione 2023/24 non poteva che essere un duello appassionante.

Partiva bene la Bfb nel primo quarto che scappava fino al 12 a 5, prima che Vercelli recuperasse e con una bomba sulla sirena sorpassasse le padrone di casa di un punto. Equilibrato anche il secondo periodo, con Biella che tentava una nuova fuga ma, sul +5, Vercelli ricuciva e si portava in vantaggio di 2 per il 32 a 30 di metà gara. Al ritorno da riposo lungo era Vercelli a portarsi sul +5 e questa volta toccava alla Bonprix BFB ricucire e sorpassare, volando sul +11.

Il terzo tempo si chiudeva con un'altra bomba vercellese sulla sirena che mandava le squadre all'ultimo intervallo 52 - 44 Biella. La quarta frazione vedeva subito Vercelli recuperare. Alcune palle perse da parte delle padrone di casa riaprivano la partita e le ospiti con uno parziale di 12 a 0 ribaltavano la situazione. Ma le ragazze di coach Bertetti non erano morte. Recuperavano ancora e a 1,14 dalla fine erano avanti di 4. Segnava Vercelli per il -2 a 14 secondi dalla fine. Palla a Biella che subiva subito un fallo tattico. Trucano faceva 1 su 2 e si andava sul +3. Nel tentativo di recuperare palla, a 6 secondi dalla fine, le laniere comettevano fallo. Dalla lunetta Vercelli, dopo aver segnato il primo libero, tentava il gioco sul ferro per provare a segnare i punti del pareggio.

Buonissima difesa biellese che non concedeva chances alle avversarie e la vittoria arrivava sul 63 a 61. Terminava così una bellissima partita, giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Molta agonismo in campo ma sempre con estrema correttezza e rispetto. Tra le fila biellesi sempre ottima la prova di Tombolato, top scorer della serata, ma anche da rimarcare le prove di Trucano, sempre efficace, Senesi, solida come al solito, Ravinetto, che cerca di recuperare dall'infortunio, ma soprattutto Habti, padrona sotto canestro e autrice di ottime giocate. Con questa vittoria Biella si stacca dalle parti basse della classifica, lasciando alle spalle il fanalino di coda Novara ancora a zero punti, la stessa Vercelli e Area Pro Orbassano. Proprio quest'ultima ospiterà la squadra laniera il prossimo turno. Andare a vincere ad Orbassano vorrebbe dire raggiungere una più tranquilla posizione di metà classifica lasciando un piccolo spiraglio al sogno playoff.

BONPRIX BFB - PALLACANESTRO VERCELLI: 63 - 61 (15-16/30-32/52-44).

Bfb: Habti 8, Senesi 9, Peretti ne, Raga, Guzzon, Ravinetto 10, Trucano 13, Tombolato 22, Strobino ne, Di Carlo ne, Rabbachin ne, Novikova. All. Bertetti, ass.all. Riccini e Merlo.