ATP Finals 2023, pickleball protagonista: dall’ingresso in federazione al corso istruttori, FOTO

A Torino grandi emozioni per gli appassionati sportivi: dal 13 al 19 novembre i più grandi tennisti al mondo si sono sfidati al Pala Alpitour, per uno dei massimi incontri nel panorama internazionale. Per l’occasione sono state introdotte numerose novità: durante l’evento il pickleball, lo sport che sta conquistando ogni generazione, è ufficialmente rientrato all’interno della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel).

Durante l’evento internazionale il “neonato” sport ufficiale ha avuto una posizione di grande rilievo: un padiglione dedicato e ben 4 campi di gioco, dove ciascuno ha potuto divertirsi, imparare e sfidarsi.

Nell’ambito ATP Finals le novità non sono terminate e la federazione ha proposto il corso per diventare istruttori di pickleball, a tutti gli effetti: “Sabato 18 novembre sono stati oltre 40 a conseguire il titolo che permetterà una maggiore diffusione in tutta Italia. Un magnifico clima di novità e immersione nello sport, che ha permesso di giocare a fianco dei migliori al mondo”. A raccontarlo Marco Disderi istruttore attivo che ha contribuito alla diffusione di questo sport grazie ai corsi di Istruttori di 1° livello, non solo nel Biellese, ma anche a livello regionale. Durante l’evento della Federazione, infatti, molti allievi e corsisti provenivano dalla sua attività di promozione locale: “In molti i maestri qualificati e con molta esperienza, che hanno voluto allargare le competenze professionali, anche al pickleball: a dimostrazione che è uno sport che attira molte persone e i professionisti intendono formarsi e farne parte”.

A ricevere il diploma FITP sono in molti i biellesi: Marco Disderi, referente biellese, Vittorio Caruso, Andrea Caruso, Gianfranco Damilano, Giovanni Damilano, Tommaso Giachetti, Irene Mantino, Nicolò Roman, Stefano Veronese e Maurizio Curti che hanno avuto l’opportunità di ascoltare relatori di spicco, fra cui giocatori professionisti.

Questa settimana, i Campionati Nazionali di Pickleball sono approdati in Italia per tutte le categorie, rappresentando il 1° torneo nazionale riconosciuto dalla Federazione, accogliendo quasi 300 iscritti. Pertanto si ringraziano staff e organizzatori del corso e del torneo: Zelindo Di Giulio, Marcello Molinari, Marco Marte e Marco Iacuone.

Dopo il corso di Torino le occasioni per diventare Istruttori qualificati non si esauriscono e sarà possibile partecipare ai prossimi incontri a Ravenna, il 17 dicembre 2023 (con iscrizioni fino al 4 dicembre).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente Marco Disderi, che sarà disponibile per mostrare e provare il pickleball in tutte le sue forme, con il professionale supporto del promotore biellese: 366.444.4405.