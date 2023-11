Forza Italia, due giorni di dibattiti e contenuti a Taormina, FOTO

Per Forza Italia sabato 18 e domenica 19 novembre sono due giorni di dibattiti e contenuti a Taormina. All'evento era presente anche una delegazione biellese e il Ministro Gilberto Pichetto Fratin. Si è trattato di due giorni in cui si è ribadito il ruolo di Forza Italia quale partito identitario del centro destra, leali nel governo della nazione. Un partito che pone al centro la persona secondo i valori cristiani con particolare attenzione all’ importanza della famiglia, al ruolo della donna. E poi la difesa della proprietà privata , il Valore identitario della casa.

Sul tema giustizia si è ribadito quanto sia importante la terzieta’ del giudice, non per mortificare ma bensì per esaltare il suo ruolo. E poi il tema dell’Europa con una visione anche cristiana, identitaria della cultura Europea. Un modello istituzionale che però va migliorato e riformato e come in alcuni settori sia necessario decidere a maggioranza relativa senza l’accordo di tutti gli stati. Non ultimo la posizione atlantista dell’Italia.