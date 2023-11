“C’è una donna che non abita più qui”, a Vigliano uno spettacolo di sensibilizzazione con Renato Iannì

Venerdì 24 novembre, alle 18, per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Renato Iannì proporrà “C’è una donna che non abita più qui”- frammenti di storie quotidiane.

Presenta l’iniziativa il sindaco, Cristina Vazzoler.«In questi giorni la cronaca ci parla di un altro, doloroso, femminicidio: l’ennesima donna che muore per mano di chi diceva di tenere a lei. Ogni anno, in questi giorni di novembre, ci ritroviamo nei teatri, nelle biblioteche, nei cortei per strada, a invocare la fine di questa mattanza, a pretendere per le donne attenzione e protezione. Manifestazioni, tutte, che – l’abbiamo capito, putroppo - servono a poco se non incidono sulla quotidianità. Dobbiamo supportare le famiglie, gli insegnanti, gli educatori affinché fin dall’infanzia le bambine ed i bambini si confrontino su un terreno di rispetto reciproco ed imparino che la vita può non essere semplice, che esistono anche le sconfitte: imparare a resistere e a crescere significa anche saper accettare il dolore e guardare, comunque, al domani con fiducia. Venerdì 24 novembre in biblioteca, Renato Iannì ci porrà un interrogativo, quello sulla 'banalità del male', sul significato di 'umanità'. E’ importante non pensare che il male sia sempre altrove, ma “allenare” le emozioni e l’umanità che è dentro di noi: come fa Iannì, con i suoi laboratori di teatro, da decenni.»

«Sono passati pochi giorni – spiega Renato Iannì - da quando il Comune mi ha chiesto di fare un intervento in biblioteca contro la violenza sulle donne. Il bagaglio da cui pescare è enorme e cresce sempre di più. Le parole violenza, stupro e femminicidio sono diventate di uso fin troppo comune e sono tanto disumane da rendere ancor più assurdo il fatto di essere state create e messe in opera da esseri umani. Non da mostri: da esseri umani. Da decenni, e soprattutto con i ragazzi e le ragazze dei miei laboratori, porto in scena spettacoli contro la violenza sulle donne. Diventano autoreferenziali, con un pubblico già educato alla non violenza. L'utilità non la trovo nello spettacolo, ma nella sua preparazione, che serve ad aprire gli occhi e gli orizzonti civili e razionali dei miei studenti-attori e, soprattutto delle mie studenti-attrici. Come ci si può stupire se, vivendo in una società di cui siamo complici nel dare sempre più importanza al 'materiale', anche le donne vengano considerate 'materia'. Avevo deciso di chiamare questo mio intervento 'C'è una donna che non abita più qui', un titolo tragicamente attuale. Un uomo presterà la sua voce a molte donne, senza urlare, senza fare proclami. Cercherà di dare un senso alla parola 'umanità', che accomuna - come dovrebbe essere - femmine e maschi. Non uno spettacolo, ma un interrogativo a cui ognuno potrà dare una risposta.»

L’appuntamento è per domani, alle 18, con ingresso libero in Biblioteca, fino ad esaurimento posti.