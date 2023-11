Salussola: Tamponamento tra due auto, scia di carburante sulla carreggiata

Sinistro stradale senza feriti, questa mattina intorno alle 7.50 tra due autovetture, una Ford Ka ed una Polo, condotte da due donne. I due automezzi sono entrati in collisione in via Martiri della Libertà n.27/29 in seguito a tamponamento.

La Polizia Locale è intervenuta sul luogo per i rilievi di rito e per determinare le responsabilità. Si è reso necessario l'intervento degli addetti alla pulizia delle strade per rimuovere la scia di carburante lasciata sulla carreggiata e pericolosa per la viabilità.

Uno dei due veicoli, non marciante, è stato rimosso col carroattrezzi. La circolazione è stata rallentata sino al completamento delle operazioni.