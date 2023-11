Attimi di preoccupazione a Ponderano per un incidente autonomo avvenuto nella serata di ieri, 22 novembre.

La dinamica è ancora in fase di accertamento ma stando alle prime informazioni raccolte l'auto sarebbe finita contro un albero. Alla guida una giovane rimasta indenne nell'impatto. Sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza.