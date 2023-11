Importante operazione antidroga in città condotta dalla Polizia Locale di Biella

Coadiuvati dall'unità cinofila di Alessandria, gli Agenti della Polizia Locale di Biella hanno condotto una importante operazione antidroga i cui dettagli ed esito verranno resi pubblici nei prossimi giorni, a chiusura delle indagini che sono state supportate dalla ricerca di prove e grazie all'intuito investigativo degli Agenti.

L'occasione è stata utile per procedere anche alla perlustrazione, con la collaborazione della Polizia, di due importanti parchi della città, in uno dei quali il fantastico fiuto dei cani appositamente addestrati, ha individuato, nascosto sotto il foliage, una quantità di sostanza stupefacente probabilmente nascosta in attesa di essere spacciata. Gli accertamenti di questo ulteriore intervento sono in corso per associare al ritrovamento la persona responsabile.

I cittadini, fruitori dei parchi, hanno manifestato apertamente l'apprezzamento agli Agenti per l'operazione che rende sicuramente più importante la percezione di sicurezza, quella sicurezza di cui probabilmente tutti sentono il bisogno per riappropriarsi senza timore anche di quelle aree di Biella che a volte vengono considerate come poco vivibili e poco vigilate. Un buon cambiamento e un plauso alle forze dell'ordine cittadine che hanno messo in campo attività investigative a dimostrazione della competenza su diversi fronti.