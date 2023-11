Letture e musica a Masserano per dire no alla violenza sulle donne

Una giornata di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere con letture e musica. È l'iniziativa congiunta messa in campo dal comune di Masserano, insieme alla Biblioteca AngoloLibro, in collaborazione con gli alunni della scuola secondaria A. S. Novaro, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. La manifestazione avrà luogo alle 15 di sabato 25 novembre in viale G. B. Cassinis.