Foto d’archivio: il Battistero di Biella travalica i secoli

Il Battistero di Biella in una fotografia del 1880 del fotografo Besso. L’edificio si trova in centro città, stretto tra Palazzo Oropa, sede del municipio e il Duomo dedicato a Santo Stefano, patrono della città. Lo scatto è precedente al restauro eseguito nel 1910, da Alfredo D’Andrade, in cui vennero sostituiti i coppi sul tetto con delle lose di pietra. Sulla cima del lanternino manca la croce, ripristinata dal d’Andrade impiegando un manufatto antico, ritrovato proprio in occasione di quel restauro. La porta d’accesso è celebre per il bassorilievo di età tardo romana che, con ogni probabilità, è stato recuperato dalle sottostanti tombe romane.

Vittorio Besso (1828-1895) fu il primo fotografo professionista ad aprire uno studio fotografico a Biella (con sede in via Umberto, oggi via Italia). Apprende i primi rudimenti della nuova arte dal concittadino Giuseppe Venanzio e nella sua carriera pratica tutti i generi fotografici, dal ritratto in studio al paesaggio, dalla fotografia alpina, alla riproduzione d’arte. Da fervente seguace dei moti risorgimentali, a cui prende parte, effettua un’importante serie di ritratti a Giuseppe Garibaldi pochi mesi prima della sua morte. Imponente è il numero di fotografie delle opere di modernizzazione che seguono l’Unità nazionale, in particolare la costruzione di infrastrutture e linee ferroviarie in Lombardia, Valle d’Aosta e Sardegna. Al Biellese dedica centinaia di immagini, ai suoi paesi montani, le fabbriche e i monumenti. Tanti sono i fotografi della generazione successiva che apprendono da lui il mestiere, tra questi lo stesso Vittorio Sella, che ebbe in prestito la macchina per scattare le sue prime fotografie.