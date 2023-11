Biella Motor Show, protagoniste anche le moto: in tanti accorsi per il giro nel Biellese FOTO

Un ottimo risultato quello ottenuto dal Motoclub Steel Roses MC Biella, Gattolupo e Think Biker presso il Motor Show di Biella, tenutosi nei giorni 18-19 novembre, in rappresentanza del mondo motociclistico biellese, per vivere un weekend all’insegna della passione comune per i motori.

Giornate che hanno accolto appassionati del mondo delle due ruote e non solo. In molti accorsi per il motogiro di domenica mattina, sprezzanti del freddo pungente si sono presentati in sella alle loro moto ed attraversato la città fino alle colline della provincia biellese tra curve e caldi colori autunnali per poi fare rientro presso la manifestazione. Passione e tradizione instillate in questo evento lo hanno reso un successo sicuro e duraturo.