Corsi e laboratori vecchi e nuovi nel catalogo di attività del Fondo Edo Tempia

Di anno in anno diventa sempre più ricca l’offerta di terapie complementari, attività di benessere e laboratori che il Fondo Edo Tempia offre a chi bussa alle sue porte in cerca di aiuto. Curare la persona e non solo la malattia è il principio che ispira da sempre il lavoro dell’associazione che, per questo, investe tempo ed energie per proporre corsi e incontri, trovando il preziosissimo aiuto di chi mette a disposizione tempo e professionalità, a volte facendolo gratuitamente.

Alcune delle proposte si ripetono ormai da anni. Si svolgono nella palestrina al piano interrato della sede di via Malta 3 gli incontri di yoga con Elisabetta Veralli (il mercoledì mattina) e di pilates con Roberta Becchio Galoppo. Per questi l’appuntamento è alla piscina Rivetti di viale Macallé a Biella il giovedì mattina. Per fare attività fisica all’aperto ci sono le passeggiate nella natura del gruppo di “Io cammino”, che partono tutti i lunedì pomeriggio alle 15 e durano circa due ore. Prosegue la convenzione con la palestra Esprit Fitness di via Repubblica a Biella per accogliere pazienti e non, per fare movimento con la supervisione di un’istruttrice: gli incontri sono lunedì, martedì e giovedì alle 9,30 mentre alle 10,30 del giovedì si lavorerà sulla ginnastica posturale.

Taiji Quan e Qi Gong, discipline tradizionali della medicina cinese, si praticano il martedì alle 17,40 alla palestra Marucca di Biella con Natalina Bassetto che fa esordire quest’anno anche il corso di New Feldenkrais, in programma il giovedì alle 10,45. Sarà messo in calendario presto anche il ciclo di uscite di nordic walking. Se queste sono le attività fisiche aperte a tutte e a tutti, ce ne sono due riservate alle pazienti operate di tumore al seno. La ginnastica riabilitativa in acqua è alla piscina Rivetti di Biella in due turni il giovedì alle 10 e alle 11 e alla piscina di via Vinzaglio a Vercelli sempre il giovedì mattina e sempre sotto la guida di istruttrici qualificate. La scherma coreografica si svolge all’Accademia dello sport della Pietro Micca e propone i movimenti della sciabola per aiutare la rieducazione funzionale dopo l’intervento. Conduce le lezioni la maestra d’armi Cinzia Sacchetti.

Il benessere non si persegue solo con l’attività fisica: sono ripartiti i laboratori di make up del progetto “La forza e il sorriso” con Lorena Di Ghionno, dedicati alle donne che vogliono sentirsi belle nonostante il peso e i segni delle cure per il cancro. Arteterapia e musicoterapia, rispettivamente con Giovanna Pepe Diaz e Guido Antoniotti, sono a loro volta riservate ai pazienti oncologici: candidate e candidati possono rivolgersi alla segreteria del Fondo Edo Tempia, così come per le più nuove tra le iniziative proposte. L’armocromia con Giulia Bocca offre una nuova via per riscoprire bellezza e benessere attraverso i colori. Gli incontri sono mensili il mercoledì mattina. Debuttano quest’anno i laboratori di teatro e di scrittura creativa. Il primo è guidato da Anna Malavolta: «Potrà rappresentare un’occasione per sviluppare la creatività e le risorse personali grazie all’ascolto di sé e alla riscoperta della propria spontaneità».

A chi partecipa sarà chiesto di mettersi in gioco immergendosi nella realtà drammatica, luogo libero e protetto. Si parlerà e si scriverà di poesie negli incontri con Alessia Zuppichiatti: «Lavoreremo sul potere della nostra immaginazione che è infinito e potremo creare mondi o fare cose che possiamo avere o non avere visto prima, o aver compiuto o meno». Gli incontri saranno il lunedì con cadenza quindicinale. Prosegue anche l’attività dei gruppi delle volontarie che realizzano lavori a maglia, stencil, bricolage con ago e filo e ricamo. I loro incontri settimanali sono al pomeriggio nella sede del Fondo Edo Tempia. Sempre una volta ogni settimana, il venerdì, una postazione con i loro manufatti in mostra sarà nell’atrio dell’ospedale: si potrà portare a casa qualche piccolo capolavoro in cambio di un’offerta. La donazione frutto dei mercatini dell’anno scorso ha raggiunto quota 11mila euro. Per informazioni la segreteria del Fondo Edo Tempia è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18 allo sportello di via Malta 3 o al telefono chiamando il numero 015.351830 e digitando 9.