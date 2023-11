Storie di alternanza e competenze, l’Istituto Gae Aulenti di Biella sul podio nazionale

Con il progetto “Il frutteto interconnesso 4.0” l’istituto Gae Aulenti di Biella si è aggiudicato il terzo premio del concorso nazionale “Storie di alternanza e competenze”, iniziativa promossa da Unioncamere e da trentotto Camere di Commercio italiane, tra cui quella Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, con l’obiettivo di valorizzare le esperienze formative raccontate dagli studenti attraverso un video.

Il concorso, giunto quest’anno alla sesta edizione, ha previsto quattro categorie in gara per un totale di 386 progetti presentati ed è culminato con la premiazione di giovedì 23 novembre, nell’ambito della Fiera JOB&Orienta di Verona. Dopo aver superato la fase provinciale della selezione, il video-racconto del Gae Aulenti ha conquistato anche la giuria nazionale, che gli ha attribuito il terzo gradino del podio per la categoria “Istituti tecnici e istituti professionali”, con un premio in denaro pari a 1.000 euro, destinato ad attività formative e allo sviluppo delle competenze degli alunni.

Il progetto vede protagonisti gli studenti Samuele Franco, Edoardo Palazzo, Barbara Peronetto e Alessandro Quazza, coordinati dai professori Gianpaolo Falletti, Michelangelo Regis e Giorgio Bello Parcianello, e consiste nella realizzazione di un frutteto 4.0: grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate e prototipi è stato creato un sistema interconnesso tra esigenze delle piante, condizioni atmosferiche e disponibilità idriche, orientato alla gestione puntuale delle risorse e sostenibile dal punto di vista ambientale.

«Il progetto tocca due aspetti di particolare attualità e rilevanza per le imprese: digitalizzazione e sostenibilità. Attraverso questa esperienza gli studenti hanno potuto confrontarsi con le scelte e le problematiche che un imprenditore si trova ad affrontare dal punto di vista delle tecnologie 4.0 e della gestione delle risorse, mettendosi in gioco e sviluppando competenze importanti per il proprio futuro» commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «Rivolgo le mie congratulazioni agli studenti e ai docenti del Gae Aulenti per questo importante riconoscimento, segno tangibile di una scuola in dialogo con il mondo del lavoro e che sa formare i professionisti di domani, capaci di distinguersi già oggi».

Grande soddisfazione per il risultato è stata espressa anche dalla dirigente scolastica dell’istituto Gae Aulenti Maria Luisa Martinelli: «Questa iniziativa della Camera di Commercio rappresenta una grande opportunità per la nostra scuola, un istituto di eccellenza caratterizzato da un ambiente stimolante e da una ricca progettualità. Qui i percorsi di alternanza scuola-lavoro vengono affrontati con impegno da parte di studenti e docenti, lavorando su più fronti per sviluppare sia competenze tecnico-specialistiche sia consapevolezza e soft skill».

Il video del progetto “Il frutteto interconnesso 4.0” è visibile dal sito della Camera di Commercio www.pno.camcom.it; per maggiori informazioni sul Premio “Storie di alternanza e competenze” e sulle altre iniziative promosse dall’Ente camerale per le scuole del territorio è possibile scrivere all’indirizzo promozione@pno.camcom.it.