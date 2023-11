Regione, agricoltura a portata dei cittadini con l’Info Point sullo sviluppo rurale

L'Assessorato all’Agricoltura e cibo della Regione Piemonte, nell’ambito delle attività di comunicazione legate allo sviluppo rurale, ha realizzato un Info point che espone nelle fiere e nelle manifestazioni ospitate sul territorio regionale e ritenute strategiche e di forte richiamo, per far conoscere al comparto agricolo, forestale e alle aree rurali le opportunità che offre il Complemento di sviluppo rurale 2023-2027, rappresentative dei differenti territori e settori produttivi.

L’iniziativa sarà proposta ad Acqui Terme (AL) il 24, 25 e 26 novembre alla fiera Acqui&Sapori e a Carrù (CN) , dal 14 al 17 dicembre, alla fiera del Bue Grasso.L’Info Point, oltre a consentire la distribuzione di opuscoli informativi sullo sviluppo rurale, mette a disposizione dei ragazzi e dei cittadini il gioco interattivo e multimediale “Agri&Camp”, una sfida in cinque tappe e sette giochi alla scoperta della campagna, per un’alimentazione salutare all’insegna della sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Le esposizioni già effettuate nei mesi di settembre 2023 alla fiera Meating di Savigliano e di novembre alla fiera Tuttomele di Cavour e alla fiera del Porro di Cervere, hanno suscitato grande interesse nella cittadinanza e negli operatori del settore agricolo. “Per la Regione Piemonte un’opportunità per diffondere informazioni, in primis sui bandi e sulle linee di finanziamento dello sviluppo rurale, ma anche su altri strumenti e iniziative regionali, nonché per rendere conto dell’andamento del Programma e per organizzare momenti d’incontro e confronto e raccogliere feedback da stakeholder e cittadini”, sottolinea l’assessore all’Agricoltura e cibo della Regione Piemonte Marco Protopapa.