Piedicavallo, sorgerà passerella sospesa sul Chiobbia, sindaco: “Via di collegamento e attrazione turistica”

Ecco come sarebbe la proiezione della passerella, secondo il progetto definitivo

Presto arriverà a Piedicavallo una passerella pedonale sospesa sul torrente Chiobbia. È giunto, infatti, il via libera al progetto definitivo, come confermato dal sindaco Carlo Rosazza Prin: “Siamo alle battute finali di un percorso iniziato diverso tempo fa. Siamo solo in attesa delle dovute autorizzazioni ambientali e paesaggistiche. La progettazione è affidata allo studio dell'ingegner Laura Piccinelli di Campiglia Cervo. L'auspicio di tutti è arrivare alla consegna dei lavori entro l'estate 2024”.

L'opera sarà realizzata con un importo pari a circa 271mila euro, facente parte di un finanziamento complessivo di circa 435mila euro, ottenuto con i contributi per i territori confinanti con le regioni a statuto speciale. L'obiettivo della posa della passerella è duplice. “Da una parte vuole essere una via di collegamento per l'Alpe Fontana, area di residenza di baite e seconde case, da tempo isolata a causa delle furenti alluvioni che hanno compromesso qualsivoglia attraversamento, fin dal primo dopoguerra – spiega il primo cittadino di Piedicavallo – Dall'altra, invece, una simile installazione può favorire la promozione del turismo e valorizzare i nostri percorsi di montagna, attraendo sempre più visitatori da fuori provincia”.

La passerella, infatti, sarà totalmente sospesa e al riparo da eventuali piene del torrente. “Non solo – afferma Rosazza Prin – Sarà alta 8 metri dal letto del Chiobbia e avrà una lunghezza di circa 110 metri. Si reggerà su corde e funi ed è diversa dal 'ponte tibetano' che necessiterebbe di un'imbragatura specifica. Speriamo di cominciare quanto prima l'inizio dei lavori”.