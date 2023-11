Panettone sospeso, l'associazione Delfino tende la mano a chi è in difficoltà

Anche quest'anno l'associazione Delfino di Valdilana invita i cittadini a partecipare a un'iniziativa di solidarietà a favore delle persone in difficoltà economica. Nel recente passato erano stati proposte le "Scatole di Natale", quest'anno invece viene messo in pista il progetto "Panettone sospeso".

“Abbiamo preso spunto dalla bella abitudine del caffè sospeso che è stata adottata in molti locali sparsi per l'Italia - spiega il presidente Ernesto Giardino -. In pratica, è un caffè che chiunque può lasciare pagato al bar, appunto in sospeso, e che poi può essere consumato da qualcuno che ha oggettivi problemi economici. Analogamente, con il nostro panettone sospeso noi invitiamo i cittadini a pagare e lasciare in sospeso un panettone o un altro dolce che verrà raccolto in un apposito contenitore presente nei punti vendita che hanno aderito alla nostra iniziativa. Ci sembra un bel modo per creare solidarietà e vicinanza tra le persone del nostro paese. Ovviamente ognuno è libero di lasciare "in sospeso" quello che può e che vuole: dal dolcetto per bambini al panettone da un chilo... Se vi fa piacere, partecipate. Ma con la massima libertà”.

Per lasciare "in sospeso" il dolce basterà semplicemente acquistarlo e poi lasciarlo nell'apposito contenitore che da sabato 25 novembre sarà messo a disposizione nei punti vendita del territorio che collaborano all'iniziativa.Ed ecco l'elenco dei negozi: a Ponzone la Conad, la Coop, il DiPiù, il Forno Valsesiano, la pasticceria Dolci d'Incanto. A Pratrivero il panificio Monte Rossiglione, a Cereie l'alimentari di Alberto Alfonsino, a Lora il Best-or di Cesare Belladona.Si potranno lasciare "in sospeso" tutti i tipi di dolce: panettone e pandoro, torrone, cioccolato... Questi prodotti verranno poi ritirati dai volontari dell'associazione Delfino e messi a disposizione di persone e famiglie con problemi economici che già vengono aiutate con la distribuzione di alimenti.

Ma anche di anziani soli e altre persone che hanno bisogno di percepire la solidarietà e la vicinanza del territorio. Il panettone sospeso parte dunque sabato 25 novembre e si conclude venerdì 15 dicembre.“Ringraziamo fin d'ora tutti coloro che vorranno condividere questo progetto e darci una mano - conclude il presidente -: ci auguriamo abbia un buon riscontro”.