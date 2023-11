Lotta contro la violenza sulle donne, la Polizia di Stato con uno stand al centro Commerciale "I Giardini"

In occasione delle prossima Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere “Questo non è amore”, il personale della Polizia di Stato di Biella, unitamente ai rappresentanti dei centri antiviolenza della città, sarà presente il prossimo 25 novembre con un proprio stand informativo presso il centro commerciale “I Giardini”.

In un contesto storico in cui il fenomeno del femminicidio emerge con sempre maggiore forza, la Polizia di Stato è pronta a fornire tutto l’aiuto necessario per scoperchiare situazioni di violenza offrendo alle vittime – attuali e potenziali – il massimo supporto con il personale specializzato con la consapevolezza di quanto sia importante rompere l’isolamento e trovare il coraggio di parlare di ciò che avviene tra le mura domestiche. La Questura di Biella conferma il proprio impegno per sensibilizzare in merito ad una maggiore consapevolezza del fenomeno della violenza di genere.

L’iniziativa, frutto della collaborazione con Odos Group gestore del centro commerciale “I Giardini”, consentirà a tutti i cittadini di avere un contatto diretto con operatori specializzati della Polizia di Stato di Biella nell’ottica dell’informazione e del confronto su come cogliere i segnali di pericolo e quali procedure è opportuno seguire per scongiurare il fenomeno. Per l’occasione saranno distribuite la brochure informativa della campagna “Questo non è amore”, il cui obiettivo è fornire a chi legge il coraggio e la capacità di consigliare o chiedere aiuto e l’opuscolo informativo “Le mie nuove ali”, promosso dall’Associazione “La nuova Gerusalemme” che riporta l’esperienza di una vittima di violenza di genere.

Inoltre, a partire dalle ore 17:00, nell’ambito dell’iniziativa “Orange the world”, la facciata della Questura di Biella sarà illuminata con luci di colore rosso in segno di adesione alla lotta contro la violenza sulle donne. Nel ricordo di tutte le vittime di violenza di genere, l’illuminazione resterà attiva durante le ore serali per simboleggiare ancora una volta l’impegno profuso dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato in questa lotta e nel sostegno morale e fisico a tutte le vittime di maltrattamenti, auspicando un futuro privo di violenze.