Biella, riunione in Prefettura sulla corretta esecuzione degli interventi di ripristino del manto stradale

Nella mattinata di ieri 22 novembre, coordinata dal Prefetto, Silvana D’Agostino, si è tenuta un’importante riunione di confronto sulla delicata tematica della corretta esecuzione degli interventi di ripristino del manto stradale a seguito dei lavori di posa della fibra ottica, che stanno interessando il territorio provinciale. Hanno preso parte alla riunione i tecnici della Provincia di Biella, quale Ente proprietario di gran parte delle strade interessate dai predetti lavori e i rappresentanti delegati di tutte le Ditte titolari di concessioni per occupazione permanente della sede stradale.

L’incontro ha preso le mosse dall’analisi di numerose situazioni in cui a seguito di interventi di posa della fibra ottica da parte delle Ditte concessionarie, sono stati eseguiti dei ripristini provvisori ai quali non hanno fatto seguito quelli definitivi, oppure i lavori definitivi non sono stati eseguiti a regola d’arte e non sono stati ben manutenuti. Il Prefetto, quale Autorità provinciale di Protezione Civile, ha richiamato gli intervenuti ad un profondo senso di responsabilità, nell’ottica di garantire la sicurezza stradale a tutela della pubblica incolumità.

Sebbene, infatti, il “Decreto scavi” del 1° ottobre 2013 abbia snellito drasticamente le procedure autorizzative per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, tale semplificazione non può generare un rischio per la pubblica incolumità. In esito alla riunione le parti intervenute hanno convenuto sulla opportunità di stipulare un protocollo operativo finalizzato a garantire l’esecuzione dei lavori a regola d’arte nel rispetto delle normative tecniche di settore, nell’ottica di contemperare l’interesse nazionale allo sviluppo delle infrastrutture digitali con quello di preservare la sicurezza della circolazione stradale, sia durante i lavori che per tutta la vita utile dell’infrastruttura stradale.