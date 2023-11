Biella, avviso di manifestazione di interesse per la gestione dei Servizi integrativi biblioteche

Il Comune di Biella intende avviare una nuova procedura negoziata per l’affidamento dei servizi integrativi Biblioteche della città di Biella, la manifestazione di interesse ha lo scopo di comunicare al Comune di Biella la disponibilità ad essere invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata, relativa all’affidamento del servizio che verrà effettuata su piattaforma Mepa, con aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Biella, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Il servizio avrà durata di 36 mesi a partire dal giorno di stipula del contratto, il contratto potrà essere prorogato. L’importo stimato complessivo per 36 mesi (tre anni) è di € 614.754,10 IVA esclusa, oltre a quello previsto per l’ulteriore eventuale proroga di 6 mesi, pari ad € 102.459,01 IVA esclusa per un totale complessivo pari ad € 717.213,11 IVA esclusa. L’ammontare complessivo dell’affidamento comprende i corrispettivi di tutti i servizi e prestazioni oggetto dell’appalto.

La manifestazione d'interesse dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC), entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 30.11.2023; si precisa che farà fede l'orario di arrivo del sistema di protocollo della stazione appaltante. Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere riportata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PER L’AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI DELLE BIBLIOTECHE DELLA CITTA’ DI BIELLA”.

L'indirizzo PEC a cui inviare la richiesta è: protocollo@cert.comune.biella.it. La descrizione del servizio e le informazioni ulteriori relative alla procedura, ai criteri e ai requisiti potranno essere trovate a questo link:https://biella.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g...Per ulteriori informazioni rivolgersi al Responsabile delle biblioteche della Città di Biella, piazza Curiel 13 Biella, tel. 015/2524499 mail: anna.bosazza@comune.biella.it