Casapinta: Se passeggi nel bosco gli alberi hanno vita e ti osservano FOTO

"Attento!... nel bosco gli alberi ti osservano e osservano il tuo comportamento"!... sembra dicano così gli occhi che accompagnano gli escursionisti che percorrono i sentieri che dal paese scendono sino al lago delle Piane. Divertente sarà scovarli e farsi accompagnare dagli sguardi benevoli di betulle, faggi e querce.

Anche 61 camminatori di Auser Cossato, in occasione della giornata dell'albero, ieri 21 novembre hanno passeggiato nel bosco divertendosi per l'incontro con i "fusti con gli occhi". Un territorio che grazie alle amorevoli cure dei volontari e alle loro iniziative, cresce di volta in volta accogliendo gli escursionisti su percorsi veramente facili da percorrere e che si aprono sul suggestivo panorama del Lago delle Piane.

Per i grandi una passeggiata rigenerante, per i piccoli l'immersione in un bosco incantato in cui immaginare storie fantastiche e soprattutto occasione per imparare il rispetto della natura e degli animali che lo popolano.