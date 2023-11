Torna in campo la SPB Ilario Ormezzano Sai, contro Caronno si giocherà a Candelo

Nessuna novità per la SPB Ilario Ormezzano Sai. Ormai è diventata un’abitudine giocare in tutte le palestre del biellese e l’indisponibilità del Palapajetta per questo weekend ha fatto sì che la gara di sabato si giocherà a Candelo. Appuntamento alle 21 a Candelo, per assistere alla partita contro Caronno, una delle potenze della Serie B. Il Volley Caronno è una squadra molto forte, compatta e ben preparata per fare una Serie B di alto livello.

Sicuramente una sfida molto tosta per i biellesi, che sono in un periodo negativo della stagione. Negativo non tanto per i risultati, che con calma e dedizione arriveranno sicuramente, ma più per la quantità di infortuni che hanno colpito la squadra nelle ultime settimane. Fino all’ultimo coach Di Lonardo cercherà di recuperare i suoi giocatori, cercando di mettere in campo la miglior formazione possibile. La partita con Caronno sarà in salita, ma nulla vieta ai nostri beniamini di provare l’impossibile e sfoderare quella spavalderia positiva che ancora non si è fatta vedere quest’anno.

Il commento di coach Carlos Di Lonardo

“Stiamo pensando molto di più a noi stessi che all’altra squadra. Con tanti infortuni e problemi dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni con il nostro sistema di gioco e alla salute dei nostri giocatori. Sappiamo che Caronno da anni gioca in alta classifica in Serie B, anche quest’anno lo è e cercheremo di onorare questo impegno con il massimo della serietà. Sappiamo che questa è un’opportunità per continuare la nostra crescita e vogliamo assolutamente trovare punti in classifica. Giochiamo in casa, anche se non proprio in casa, quindi proveremo a contrastare i loro punti forti per poter far migliorare una squadra giovanissima. Il salto di qualità dei ragazzi si vede e spero di poter continuare a lavorare bene in palestra, per poter dare il massimo in ogni partita.”