Rhytmic School annuncia la vicecampionessa italiana: Elena Pavanetto, Gold di specialità, FOTO

Si sono disputate a Campobasso in Abruzzo, da giovedì a domenica, le finali nazionali del campionato Gold di specialità di ginnastica Ritmica FGI. A rappresentare la Rhythmic School, dopo le selezioni regionali e quelle interregionali, sono risultate ammesse alla finale nazionale Elena Pavanetto, nella categoria Allieve, con le specialità palla e nastro e Giulia Sapino fra le junior con le clavette. Ottima prova di Elena Pavanetto che nell’ esibizione alla palla otteneva la piazza d’onore, una splendida medaglia d’argento ed il titolo di vicecampionessa d’Italia; mentre nella prova al nastro concludeva all’ottavo posto. Molto buona anche la performance di Giulia Sapino alle clavette, che sul novero di venti finaliste otteneva la decima valutazione e l’undicesimo posto finale.

Ha accompagnato le ginnaste in gara la DT Tatiana Shpilevaya che commenta la prova delle sue atlete: “La finale nazionale Gold di specialità è sempre una gara complessa ed impegnativa, quest’anno in modo particolare in quanto si è disputata a Campobasso, località non facilmente raggiungibile, ed è durata ben quattro giorni.

Le nostre atlete, nonostante le difficoltà logistiche e l’elevato tasso tecnico dimostrato in pedana dalle finaliste, si sono comportate molto bene ottenendo ottimi risultati. Elena Pavanetto ha iniziato subito benissimo alla palla salendo sul secondo gradino del podio, poi al nastro, complice qualche sbavatura, ha ottenuto l’ottavo posto. Giulia Sapino alle clavette facendo una buona esibizione ha ottenuto la decima valutazione. Risultati di assoluto rilievo considerando che l’atto finale del campionato è riservato alle migliori venti ginnaste dell’anno per ogni specialità. Risultati – conclude la DT Shpilevaya – che confermano e danno merito al grande lavoro svolto in palestra da staff tecnico ed atlete ed al prezioso supporto fornito dalle famiglie e dal direttivo societario”.

Il prossimo appuntamento per la Rhythmic School sarà nel fine settimana a Rhò con la disputa del Trofeo d’Autunno, a tentare di tenere alti i colori della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya scenderanno in pedana ben dodici ginnaste.