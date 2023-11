Il Bonprix cerca l’impresa con il Novate Volley dell’ex Levis

Dopo due belle e rotonde vittorie, che hanno regalato punti pesanti per l’obiettivo salvezza, il Bonprix TeamVolley è costretto ad alzare l’asticella prima di affrontare il prossimo impegnativo salto. Sabato sera alle 21, le lessonesi saranno di scena alla palestra di Novate Milanese, contro una delle tre capoliste del girone di Serie B2 nazionale. Una squadra fatta di elementi esperti – anagraficamente e tecnicamente – ma soprattutto molto forte e strutturata. Nel roster, spicca anche la “nostra” Ginevra Levis, trasferitasi a Milano per impegni universitari.

Ad introdurre il match, il vice Paolo SALUSSOLIA: «Andiamo a giocare in casa di una delle prime, basta questo ad indicare come la partita costituisca un test impegnativo. Novate è una squadra costruita per traguardi ambiziosi, che vanta due elementi esperti e dal curriculum importante come la palleggiatrice Trabucchi e la banda Migliorin, con anni di militanza in B1 e in A2. A loro, si aggiungono elementi in grado di fare la differenza in categoria, penso alla centrale Venegoni e al libero Piroli. Troveremo anche una “vecchia” conoscenza, la nostra Ginevra Levis: sappiamo bene che i suoi ingressi dalla panchina possono avere un impatto determinante in battuta e in bagher. Novate finora ha perso una sola volta (in modo netto contro New Volley Adda, con parziali ai 19, 5 e 19 punti) quindi come tutte le squadre sono attaccabili nei loro punti deboli. Non abbiamo i favori del pronostico, ma non ci interessa. Puntiamo a fare una prestazione consona alle nostre capacità e sappiamo che se ci riusciamo, può uscirne un bel risultato. Recuperiamo Rebecca Guzzo, che dopo l’infortunio ha ripreso a pieno regime».

Aggiunge il libero Martina SPINELLO: «La partita di sabato sarà sicuramente impegnativa, in ragione della posizione occupata da Novate in classifica. Sarà un match ben diverso rispetto alla nostra ultima uscita contro Pro Patria Milano. La fase di preparazione è iniziata già dalla scorsa settimana. Quello che dovremo fare è ridurre al minimo il numero degli errori: contro l’ultima in classifica, aver commesso qualche scivolone nel set non ha compromesso la partita, ma se lo faremo contro un avversario come Novate ne risentiremo in misura maggiore. Lavoreremo sull’imporre il nostro gioco, dando più continuità possibile».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLÙ

Serie B2 Sabato 25/11, ore 21. Palestra comunale di Novate M.se (MI)

Ps Novate Volley – BONPRIX TEAMVOLLEY

Serie D Sabato 25/11, ore 21. Palestra S.E. “Pasta” di Rivalta (TO)

4Volley Ots Assembly – BOTALLA TEAMVOLLEY

Under18 Domenica 26/11, ore 18. Palasport di Lessona (BI)

GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY – Galvanotecnica Omegna Pallavolo

Under16 Domenica 26/11, ore 10.30. Palestra Comunale di Fontaneto d’Agogna (NO)

Sant’Alessandro Koala Pallavolo – DE MORI TEAMVOLLEY

Under14 Venerdì 24/11, ore 18. Palestra “Pajetta” di Novara - (RECUPERO)

San Rocco Volley – ANGELICO TEAMVOLLEY

Sabato 25/11, ore 10.30. Palestra “Peretti” di Novara Ps San Giacomo – ANGELICO TEAMVOLLEY

Under13 Domenica 26/11, ore 14.30. Palasport di Lessona (BI)

CONAD TEAMVOLLEY – New Volley Ticino U13