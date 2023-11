Maurizio Mancini confermato alla presidenza della Sezione Nobilitazione e Tessile Tecnico Uib

La Sezione Nobilitazione e Tessile Tecnico dell'Unione Industriale Biellese, che si è riunita nei giorni scorsi, ha confermato all'unanimità Maurizio Mancini alla presidenza della Sezione, per il secondo mandato. In carica dal 2020, Mancini è alla guida dell'azienda di famiglia, la Tintoria Mancini di Sandigliano. "Grato della fiducia che i colleghi hanno riposto in me, continuerò a rappresentare la Sezione nel segno della continuità, puntando sui temi di interesse delle nostre imprese: sostenibilità, transizione energetica, sicurezza e ambiente".

Fanno parte del nuovo Consiglio direttivo della Sezione: Stefano Ferraris, Tintoria e Finissaggio Ferraris (vice presidente); Marco Bardelle, Tintoria Finissaggio 2000; Zaira Beretta, Yanga (nominata anche come Rappresentante della Sezione nel Comitato Piccola Industria); Pier Carlo Buscaglia, Pettinatura Verrone ; Anna Rosa Cabrio, Tinfor; Federico De Martini, De Martini Bayart e Texfibra; Severino Graziano, F.lli Graziano; Ludovico Maggia, Maglificio Maggia; Giorgio Massara, Feltrificio Biellese; Paolo Mello Rella, Tintoria di Quaregna; Ivano Salussolia, Stamperia Alicese (nominato anche come Rappresentante della Sezione nel Comitato Piccola Industria).