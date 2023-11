Come evitare di cadere vittime di truffe sui marketplace?

L’anonimato e la rapidità delle transazioni possono, in qualche modo, facilitare problemi come una truffa su marketplace o altre frodi online. Evitare le truffe su markeplace , però, è possibile adottando misure preventive per proteggersi da eventuali situazioni poco piacevoli. Un primo passo è quella di identificare, accuratamente, il venditore a cui ci stiamo rivolgendo. Prima di effettuare un qualsiasi acquisto, dunque, è bene esaminare le recensioni degli altri clienti e i feedback. Attenzione, comunque, a recensioni troppo positive o che ci sembrino scritte in maniera troppo enfatica: potrebbero essere false.

Anche mantenere una comunicazione trasparente con il venditore è molto importante. Facciamo sempre in modo di fare domande sul prodotto, sui metodi di spedizione, sulle condizioni di vendita. Se il venditore non ci sembra in grado di fornire informazioni allora questo può essere un campanello di poco impegno o di qualche truffa. Usare, poi, metodi di pagamento sicuri e tracciabili è un altro motivo per non dubitare. Metodi di pagamento come bonifici diretti o, comunque, non tracciabili, non ci permettono di avere nessun tipo di garanzia. Molte piattaforme, comunque, offrono sistemi di pagamento propri che sono in grado di proteggere l’acquirente.

Truffa marketplace: come proteggerci

Prima di concludere un qualunque tipo di acquisto, cerchiamo di documentare tutte le fasi della transazione, anche le specifiche del prodotto e le comunicazioni con il venditore. In caso di disputa, infatti, queste informazioni potrebbero avere valore legale. Dopo aver ricevuto il prodotto, oltretutto, facciamo sempre in modo di controllarne la qualità e se è conforme alla descrizione. In Italia, dove negli ultimi anni una transazione su due è digitale , avere contezza ciò che facciamo è importantissimo per non cadere vittime di furfanti. Per esempio, se dovessimo essere stati truffati, dobbiamo subito segnalare alle autorità competenti e alla piattaforma. Questo serve a darci una mano nel caso specifico ma anche a fermare i malfattori.

Educare all’informazione, d’altronde, è l’unico vero strumento per comprendere come funziona il web e per essere più attenti in caso di situazioni poco chiare. La tecnologia, fondamentale nella nostra vita, è un’arma a doppio taglio: tanti, infatti, sono gli strumenti in mano a coloro che vogliono frodare, sempre diversi e sempre più sofisticati. Solo conoscere le loro tecniche ci può permettere di avere un vantaggio.

Biella: finti venditori di pellet su Facebook

Nell’inverno scorso, tante sono state le segnalazioni a Biella e provincia, di truffe perpetrate ai danni di ignari cittadini sul marketplace di Facebook. I carabinieri, infatti, sono stati allertati più volte, da varie persone, truffate per una finta vendita di pellet. Sappiamo bene come, con l’aumento esorbitante del prezzo del gas, siano stati tanti a scegliere di riscaldarsi con stufe a pellet, appunto. Questi sedicenti venditori, quindi, offrivano a prezzi stracciati sacchi di pellet non completando la consegna. Un cittadino di Biella, che ha denunciato, ha pagato 500 euro senza ricevere nulla. Altrettanto è accaduto a un signore di Candelo che ha inviato un acconto di 200 euro non avendo niente in cambio.

Ordinaria amministrazione, purtroppo, in un momento in cui il digitale è ovunque e tante sono le persone che scelgono, come abbiamo visto, di fare i propri acquisti online. Cerchiamo di informarci su quello che facciamo, senza aver paura di fare una domanda in più, di perdere un po’ di tempo per capire se la persona che abbiamo di fronte sia affidabile o meno. Se, comunque, ci si dovesse trovare in difficoltà, la Polizia Postale ha un form per le segnalazioni che permette di essere tutelati.