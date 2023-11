Investe un cinghiale con l'auto ma fortunatamente non riporta conseguenze gravi. Serata da dimenticare per un 51enne alla guida, subito raggiunto dai Carabinieri per i rilievi di rito. Sul posto anche il personale preposto per il recupero della carcassa dell'animale. Il fatto è accaduto intorno alle 21, a Masserano.