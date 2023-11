Fugge dopo lo scontro con un'auto in sosta ma perde la targa: nei guai una 25enne

Perde il controllo del mezzo e si schianta contro un'auto in sosta. Invece di fermarsi, si allontana a tutta velocità ma nell'impatto perde per strada la targa, con la quale le forze dell'ordine riescono a risalire alla sua identità.

A finire nei guai una 25enne, residente in provincia, rintracciata in breve tempo dagli agenti di Polizia, dopo gli accertamenti di rito. Gli stessi, infatti, sono intervenuti in via Pietro Micca, a Biella, proprio per rilevare il sinistro, avvenuto verosimilmente intorno alle 5.30 di oggi, 22 novembre.

Fortunatamente non si sono registrati feriti ma solo danni materiali al veicolo lasciato parcheggiato. La conducente è stata sanzionata a livello amministrativo e l'importo ammonterebbe intorno ai 300 euro. Inoltre, molto probabilmente, le verrà ritirata la patente di guida.