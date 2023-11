Rsa Oasi, pizzeria per una sera!

La Rsa Oasi, martedì21 novembre, si è trasformata per una sera in pizzeria. L’idea è nata dal forte desiderio degli ospiti di mangiare una vera pizza cotta in forno a legna. Il personale e la Direzione si sono adoperati per rendere realtà questa richiesta.

Ecco quindi la collaborazione con la Pizzeria Viaggiante, che ha permesso di portare ad ogni ospite una squisita pizza ancora fumante da condividere con i propri cari. Alla serata, nel salone della struttura allestito a festa, hanno partecipato più di 130 persone che hanno gustato vari tipi di pizza per soddisfare i diversi palati.

Grande entusiasmo da parte di tutti i presenti, in molti hanno già richiesto quando verrà nuovamente organizzato un evento simile. La struttura ci tiene a ringraziare di cuore il personale ed i volontari per aver reso possibile questa serata speciale.