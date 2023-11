Pro Loco, a Ponderano tutto esaurito per la cena della bagna cauda

Tutto esaurito alla Pro Loco di Ponderano per la cena della bagna cauda, organizzata lo scorso sabato. Il piatto tipico invernale, sinonimo di condivisione per eccellenza, preparato dai volontari con un lavoro certosino e con sapienza dai cuochi è stato apprezzatissimo dai commensali, che in alcuni casi si sono concessi non solo il bis, ma addirittura il tris!

Anche questo evento, contribuisce, come tutte le serate organizzate precedentemente dall’associazione, alla raccolta fondi per “Una goccia per un sorriso“, che nel nuovo progetto andrà in aiuto al reparto Oncologico/Ematologico Day Hospital, con una misurazione episodica della frequenza respiratoria. Dalla Pro Loco un grande ringraziamento a tutti i partecipanti, ai cuochi e ai volontari che hanno permesso la perfetta riuscita delle serata.