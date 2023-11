Leo Club Biella, ecco la casetta del vin brulé in via Italia

Leo Club Buella, ecco la casetta del vin brulé in via Italia

Come ogni anno, da quasi trentacinque anni, i soci del Leo Club Biella si stanziano nel cuore di Biella, in via Italia (tra Palazzo Oropa e la chiesa della SS. Trinità), con la “Casetta natalizia” dove offriranno ai passanti, in cambio di una libera offerta, bevande calde e l’immancabile vin brulé.

L’apertura della casetta è stata fissata il giorno venerdì 24 novembre e fino a domenica 7 gennaio, dalle 14.30 alle 19, garantirà il servizio ogni venerdì, sabato e domenica. L’associazione sarà presente anche durante le varie festività natalizie che intercorrono nel mese di dicembre e, inoltre, i soci sono lieti di distribuire il dolce vin brulé anche nel corso della notte di Natale, subito dopo la Santa Messa.

«I proventi ricavati dalle offerte saranno, quest’anno, destinati, in primis, all’acquisto di uno o più BEL (Bastone Elettronico Lions), apparecchiatura che garantisce una maggiore autonomia e sicurezza a persone cieche, e, in secondo luogo, alla promozione e al finanziamento di un programma che permetterà agli ipovedenti gravi di poter usufruire dei mezzi pubblici con maggiore facilità», annuncia il Presidente del Leo Club, Elia Miglietti; « “LETISMART VOCE” cambia il modo di spostarsi su autobus e taxi. Tra le numerose proposte di agevolazione, permette anche di avvertire a distanza il conducente circa la presenza di una persona con problemi visivi alla fermata».