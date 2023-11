“Fuori Trincea”: il racconto di Carla Fiorio vince un riconoscimento speciale al Premio Letterario Internazionale.

Tutto in questo racconto parla di storia e di Biella.

Un nonno che racconta a sua nipote un evento particolare avvenuto al fronte, una narrazione orale che si trasforma, anni dopo, in un racconto storico dal quale emerge la cruda e feroce realtà della guerra di trincea. Un racconto che vince il premio speciale della giuria al Premio Letterario Internazionale ‘Le Pietre di Anuaria’ e riceve anche una segnalazione della Giuria al Premio Letterario Nazionale ‘La Tridacna’ Città di Colonna.

Il protagonista del racconto è un ragazzo del ’99, nato a Bioglio, che, a soli 17 anni (compiva gli anni a fine anno), viene mandato al fronte durante la prima guerra mondiale nell’inferno delle trincee, si chiama Giuseppe Fiorio e visse tutta la sua vita fra la Valle di Mosso e la Francia, successivamente divenne imprenditore edile, ricoprì anche la carica di Sindaco di Bioglio e venne nominato Cavaliere di Vittorio Veneto.

“Mi ricordo come se fosse ora quando ci raccontava questa storia incredibile e la raccontava con una semplicità disarmante” spiega Carla Fiorio, autrice del racconto e nipote del protagonista “poi accadde che quelle parole rimasero nella mia memoria profonda per riapparire quest’estate in Trentino dove sul monte Piane ho avuto la possibilità di visitare le trincee dove si combatté contro il fronte austriaco. Proprio camminando in quei cunicoli e potendo immergermi nella quotidianità di quegli uomini, quella narrazione riprese forma e appena tornata a casa provai a scrivere questo racconto che sono lieta abbia ricevuto questo premio per la memoria dell’uomo speciale che era mio nonno e per tutti coloro che vissero a soli diciott’anni la terribile esperienza della guerra, e anche per coloro che la vivono ora, non più come guerra di trincea ma replicando comunque, pur in maniera diversa, gli stessi orrori”.