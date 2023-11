Biella, “7 note per il Parkinson”: il concerto benefico a favore degli Amici Parkinsoniani Biellesi.

Si intitola “7 Note per il Parkinson” il concerto benefico organizzato, sabato 25 novembre, al Teatro di Chiavazza, dall’APB Amici Parkinsoniani Biellesi ODV, l’associazione di volontariato che assiste e supporta le persone con malattia di Parkinson nelle province di Biella e Vercelli. In occasione della Giornata Nazionale della Malattia di Parkinson l’associazione, fondata da Don Giorgio Chatrian e Tiziana Busancano nel 2008, organizza una serata musicale per sensibilizzare e raccogliere fondi in favore dei servizi erogati sul territorio.

«Nell’anno della prematura scomparsa di Don Giorgio – afferma Eugenio Zamperone, Presidente dell’APB – ci siamo impegnati nel promuovere molteplici iniziative culturali sul territorio, per sensibilizzare la popolazione e far conoscere una malattia che per molti è ancora, purtroppo, una perfetta sconosciuta ma con la quale si può, si deve cercare di convivere e per la quale non si deve rimanere soli».

Gli Amici Parkinsoniani Biellesi hanno infatti dato vita, nel mese di novembre, a una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per le attività complementari alla cura farmacologica per malati di Parkinson, culminata con l’allestimento della mostra “NonChiamatemiMorbo” allo Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (visitabile gratuitamente fino a domenica 26 novembre) e con l’organizzazione del concerto “7 Note per il Parkinson” di sabato 25.

Sul palco del teatro chiavazzese saliranno i “Four”, quartetto rock composto da Alex Zanuto, Andrea Bertieri, Christian Silletti e Christian Basile, “Elisa e i Maleducati”, band della cantante e insegnante biellese Elisa Pensotti, con Flavio Pizzorno, Vincenzo D’Onofrio e Jacopo Lunardi, e i “Carolina Reapers”, lo straordinario gruppo rockabilly di Costanza Soncina, Davide Colombo, Lorenzo Stangalini e Matteo Priori. Dalle 21 in avanti le tre band eseguiranno un caleidoscopio di canzoni celebri, con arrangiamenti che spaziano dal rock al pop, dal soul al rockabilly.

Per ulteriori informazioni: 340.586.8260.

L’intero ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza agli Amici Parkinsoniani Biellesi.