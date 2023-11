Fare rete con i cittadini, nuovo appuntamento all'orizzonte: sarà a Bioglio

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Biella in sinergia con Azienda Sanitaria di Biella, prosegue con il Progetto “Fare Rete con i cittadini”. Il progetto ha come obiettivo quello di promuovere il mantenimento della salute della persona attraverso incontri educativi su tematiche specifiche, accompagnando i cittadini nel loro percorso di salute e di vita del quale diventano protagonisti diretti.

Artefici degli incontri sono Infermieri di Famiglia e Comunità, professionisti competenti nella promozione della salute, nella prevenzione e nella gestione partecipativa dei processi di salute individuali e della comunità. Dopo un primo incontro svoltosi in data 6 luglio presso il Comune di Massazza, il 24 novembre dalle ore 16.30 alle 17.30, sarà realizzato un nuovo incontro presso il Comune di Bioglio nell’area festeggiamenti “La Valentina” via Roma,21.

Le infermiere di Famiglia e Comunità iscritte all’OPI di Biella, Miriana Miotto e Piolatto Sandra, affronteranno tematiche relative alla prevenzione delle cadute e alla prevenzione delle complicanze conseguenti all'emergenza freddo. Come Ordine delle Professioni Infermieristiche, crediamo fortemente in questo progetto e riteniamo che stringere alleanze con la popolazione e con le Amministrazioni locali sia fondamentale per attuare una modalità di risposta ai bisogni di salute che si focalizza non solo sulla risposta diretta alla necessità ma soprattutto sull’empowerment e sul welfare generativo di comunità.