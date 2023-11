Sabato 25 novembre open day alla scuola media "A.Garbaccio" di Mosso

I protagonisti dell’evento saranno, come sempre, gli alunni: saranno loro ad accogliere i visitatori nei locali dell'edificio scolastico e nelle aree esterne limitrofe e a descrivere ciò che quotidianamente si fa in aula e negli spazi dedicati alla didattica outdoor.

Durante il "tour" gli ospiti saranno coinvolti in attività ludico-pratiche simili a quelle che, quotidianamente, si svolgono in classe: attraverso una didattica esperienziale attenta alle inclinazioni personali e agli interessi individuali, i ragazzi sviluppano competenze disciplinari e trasversali utili a lavorare in team e a collaborare, anche grazie ad un setting dell’aula con i banchi ad isole. I laboratori pomeridiani "dei mestieri" (cucina e pasticceria, mountain bike, accudimento cani, restauro mobili, sartoria, yoga, arredamento con pallet, teatro, latino, certificazione Trinity, arrampicata e fotografia) permettono ai ragazzi di cimentarsi in ambiti che, solitamente, a scuola vengono trascurati: d’altra parte l'apprendimento non è solo "sapere", ma passa anche attraverso il "saper fare".

Tra le attività proposte ci sarà anche uno spazio riservato al cinema. Negli ultimi anni la scuola di Mosso è infatti diventata pioniera nell'uso didattico dell'audiovisivo: nel mese di ottobre il Dirigente scolastico e alcune docenti hanno partecipato alle giornate nazionali del "Cinema per la scuola" a Palermo, dove hanno conosciuto esperti del settore ed implementato le proprie competenze che, a cascata, saranno messe a disposizione degli studenti. Inoltre, il 7/11 due cortometraggi realizzati dagli studenti nel precedente anno scolastico sono stati premiati nella meravigliosa cornice del Circolo dei lettori di Torino per il loro valore formativo ed estetico e per l'utilizzo di metodologie didattiche innovative e inclusive.

Vi aspettiamo dunque sabato 25/11 per conoscervi e farci conoscere! Non mancate!