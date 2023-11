Tennistavolo, TT Biella al Torneo nazionale giovanile di terni: oltre 300 gli iscritti.

Sei atleti del TT Biella, accompagnati dal tecnico Sergei Mokropolov, hanno disputato, a Terni, il torneo nazionale giovanile. Oltre trecento gli iscritti, provenienti da tutta Italia, che si sono affrontati in queste gare che, tradizionalmente, sono le prove generali dei Campionati Italiani.

In tutte le categorie, dall’under 13 in su, gli iscritti sono stati divisi in due gruppi: A e B, questo, per evitare che il notevole divario tecnico esistente tra i primi della classe e i meno bravi rendesse privi di interesse i numerosissimi incontri. A tutti gli atleti è stata data la possibilità di partecipare, a partire dall’età e dalla categoria.

Dei giovani del TT Biella, Mattia Noureldin e Simone Cagna hanno giocato nel gruppo A delle categorie under 13 e under 21; tutti gli altri atleti hanno giocato nel gruppo B.

Under 21

Nel gruppo A, Simone Cagna, pur vincendo contro Mongiusti una bellissima partita, non supera il girone e viene battuto da Giovannetti e da Martinalli. Nel Torneo di consolazione viene fermato dal milanese Mascagni del Pieve Emanuele, futuro avversario in campionato.

Nel gruppo B giocano Fabio Cosseddu, Francesco Gamba e Matteo Passaro.

Il primo perde le partite disputate contro Bassi, Giampaoletti e Clerico nel girone e contro il friulano Callegarin, nel “consolazione”. Il secondo supera il primo ostacolo, battuto da Mellino e vincente sul più quotati Dal Fabbro e Piermatteo, ma si ferma al primo turno del tabellone, opposto al bresciano Moras. Il terzo, nel girone, batte Tribuzi (5/-9/7/-10/11) e perde da Stasi e Bianchi: gareggia quindi nel torneo di consolazione, in cui supera prima Tedeschi, poi, in tre set, il più quotato Costa, per poi fermarsi nei quarti, opposto a Marra.

Under 19

Nell’under 19 gruppo B, a Fabio Cosseddu, Francesco Gamba e Matteo Passaro si aggiunge Tommaso Sorrentino. Tutti superano il girone iniziale ed entrano nel tabellone principale a eliminazione diretta, dove però si fermano alla prima partita disputata: Francesco Gamba, con due vittorie nel girone, su Famà e Torroni, e la sconfitta giunta dal fiorentino Berti; Matteo Passaro, con una vittoria su Geier ed una sconfitta da Pezzini nel girone e Rainetti; Fabio Cosseddu, con una vittoria contro Razzini e una sconfitta da Costa e da Niccoletti; Tommaso Sorrentino, vincente su Vitali e battuto da Pagano nel girone, sconfitto da Lancini.

Under 17

Nell’under 17, gruppo B, Tommaso Sorrentino supera il primo raggruppamento, pur battuto dall’umbro Torti, con i successi su Cordella e Maurice: ancora una vittoria, nel tabellone contro Montermini, per poi arrendersi, opposto al vicentino Scucchiaro.

Under 15

Nell’under 15, gruppo B, Mattia Noureldin è autore di una buona prova con le due vittorie nel girone su Mapelli e Muraro; ancora una vittoria nel tabellone principale contro il verzuolese Andrea Cesano, per poi arrestarsi, negli ottavi, contro l’altro Verzuolese Ponzo.

Under 13

Nell’under 13, gruppo A, Mattia Noureldin perde nel girone dal forte Deleraico, poi vincitore della gara, ma, con le nette vittorie su Ausili e Bassi, accede al tabellone principale, in cui viene battuto dal ferrarese Andreoli.